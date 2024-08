Lavori in corso, una verità tanto scontata quanto lampante

“Lavori in corso”, “Cantiere aperto” e le altre frasi fatte del caso. Lette e sentite già ripetutamente dopo il pareggio di ieri della Fiorentina a Parma, eppure sono un modo fedele di raccontare il pomeriggio del Tardini. Una verità tanto scontata quanto lampante.

Un periodo di tempo necessario per Palladino

Le premesse che hanno accompagnato questa prima giornata di campionato, nonché prima gara ufficiale con Palladino sulla panchina viola, non facevano presagire qualcosa di diverso. Il tecnico ha lavorato a lungo senza tanti dei giocatori a disposizione ieri e deve collaudare i suoi principi; fa tutto parte di quel regolare scorrere del tempo più che mai necessario, obbligatorio per poter instaurare e valutare un nuovo processo.

Assestamento ‘naturale’

E certamente si sono visti esordi migliori, in casa Fiorentina. Nei fatti una punizione di Biraghi confeziona un punto guadagnato, su un campo dove il Parma ha fatto decisamente più bella figura con migliori condizione e solidità. Ma essendo le tarde tempistiche negli interventi sul mercato scelte consapevoli, è naturale che si allunghi il tempo di assestamento e apprendimento.

Poche risposte, semmai dal mercato…

Tutto questo per dire che il cantiere Fiorentina si trova in uno stadio eccessivamente sperimentale per poter essere analizzato con precisione, a maggior ragione in ottica futura dove tanto cambierà. Semmai i segnali più preziosi arrivano in ottica mercato, ancora aperto, dove alcuni interventi aiuterebbero e non poco la squadra.