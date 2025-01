Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il mercato della Fiorentina. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“La cessione di Kayode non me la sarei aspettata, soprattutto osservando la cosa dal punto di vista calcistico: rappresentava uno dei fiori all’occhiello del settore giovanile, e del lavoro che viene fatto a Firenze. Arriva a giocare in Serie A a buon livello, con l’Under 21 già in pugno e in procinto di essere convocato da Spalletti, e improvvisamente poi con l’arrivo dell’allenatore nuovo non ha piu messo piede in campo. Credo sia una sconfitta per tutti, perchè non si tratta di un trentenne a fine carriera. Il dovere di un allenatore dovrebbe essere quello di valorizzare e far sentir partecipe tutti. Anche magari insegnandogli cose diverse da quelle dell’allenatore precedente, ma con l’obiettivo di migliorarlo. Qui invece è stato fatto sentire inutile: una cosa inaccettabile per un 2004”.

“Prima di comprare qualcuno la Fiorentina deve vendere”

Ha poi allargato il discorso al mercato: “Era ipotizzabile che prima di comprare la Fiorentina dovesse vendere. Già a gennaio si era capito il modus operandi di questa società: prima deve uscire qualcuno che l’allenatore non vede e poi si compra. Prima però devono appunto uscire e se non lo fanno diventa un grande problema. E sappiamo anche la problematica legata ai prestiti, che non sono piu infiniti come un tempo: e la Fiorentina ha già 6 giocatori piazzati in prestito. Le difficoltà sono oggettive, che ci sia intenzione o meno di spendere. Anche se la società ha spiegato di voler aiutare Palladino e il suo staff sul mercato”.

“Fossi Palladino darei un turno di stop a Colpani”

Qualche parola anche su Colpani: “Non so come si possa fare con lui, faccio molta capire le scelte di Palladino: fin qui ho capito poco delle sue scelte. CI sta che con la Lazio scelga di riproporre Colpani dal primo minuto, nonostante ultimamente non sia al meglio, sperando che all’improvviso torni quello visto a Monza. Credo che per lui i problemi siano piu dal punto di vista psicologico che tattico o di adattamento. La sua strada è in salita e personalmente proverei a cambiare qualcosa, sopratutto per il ragazzo evitandogli polemiche inutili dopo i fischi di domenica. Sono convinto che un turno di riposo non possa che fargli bene”.