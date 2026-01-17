Setti: "Commisso ha fatto cose importanti, forse anche oltre le necessità per dimostrare. Con lui e Barone trattative dure"

E' stato patron del Verona fino al giugno scorso, Maurizio Setti a Radio Bruno ha ricordato così Rocco Commisso e alcuni rapporti avuti negli ultimi anni con la Fiorentina:

"Un po’ era nell’aria la notizia per gli addetti ai lavori, chiaramente lui ha sempre negato e dato sempre supporto a questa splendida città e splendida squadra. Ha fatto cose importanti da quando è arrivato, con la costruzione del Viola Park dove ha fatto le cose forse anche più grandi delle necessità ma a dimostrazione di quanto voleva realizzare, da italiano emigrato in America che voleva far vedere cosa era diventato.

E’ stato il presidente che ha messo sempre avanti il piano umano a tutto il resto, molto innamorato di tutta una serie di elementi che non gli hanno permesso di raggiungere i risultati che meritava.

Gli affari Amrabat-Barak? Le trattative erano belle dure perché poi aveva Barone, anche lui purtroppo scomparso prematuramente, che era tosto. Per caratteristiche, quel tipo di approccio l’ho avuto sempre con tutti i club con cui trattavo una cessione. Siamo stati la società che ha fatto più plusvalenze negli ultimi anni".