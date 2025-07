Corriere dello Sport-Stadio: Commisso rilancia

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina si concentra sul mercato della Fiorentina, ma anche sulle novità tattiche che Stefano Pioli sta provando nel ritiro del Viola Park.

Prima pagina

La copertina del Corriere dello Sport-Stadio presenta il seguente titolo centrale: “La viola torna su Sohm”. Il quotidiano continua poi nel sottotitolo “Commisso rilancia, 13 milioni” e ancora “Si accelera per la nuova mezzala, può portare quantità e anche qualche gol".

Pagine 16-17

Nelle pagine interne spazio al mercato e alle novità tattiche: “Così Pioli accende la viola” e ancora “Alzare l'asticella, è questo il mantra. E la gente riempie d'amore la nuova Fiorentina". In taglio basso il quotidiano analizza la possibile squadra in campo stasera contro la formazione Primavera: “Fagioli play. 1500 tifosi per il primo test”. Nella pagina seguente il quotidiano si concentra sul mercato scrivendo “Senza fretta, ma Pradè lavora sempre su Sohm”.