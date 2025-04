Il Betis prossimo avversario della Fiorentina vince facile a Girona. Antony e Isco incantano, andalusi a un passo dalla Champions League

Gran successo del Real Betis nella serata di Liga: il prossimo avversario della Fiorentina in semifinale di Conference League si impone in maniera autoritaria in casa del Girona. La squadra di Pellegrini vince 3-1 in trasferta, in una gara pressoché senza storia dall’inizio alla fine.

Tris del Betis nel primo tempo

La squadra di Pellegrini parte a spron battuto e segna dopo 7’: va in gol lo statunitense Johnny Cardoso, schiacciando di testa in rete sul corner telecomandato di Isco. Cardoso è stato anche seguito dalla Fiorentina in tempi piuttosto recenti, ma il costo del cartellino del classe 2001 si era rivelato troppo alto per le casse viola. Al 28’ Girona vicino al pareggio, Isco perde un pallone intestardendosi nel cercare di difenderlo spalle alla porta, recuperano i padroni di casa che vanno al tiro con Asprilla, il portiere del Betis Adrian respinge in corner: spavento per i biancoverdi andalusi.

Raddoppio ospite al 38’, recupero alto del Betis, Isco innesca Perraud che disegna un gran cross mancino sul secondo palo per Antony, destro al volo perfetto del brasiliano che trafigge Gazzaniga. Il tris del Betis arriva al 42’, Isco si inserisce coi tempi giusti sul cross di Abde e incorna in rete, chiudendo una stupenda azione del Betis, iniziata dalla metà campo biancoverde.

Gli uomini di Pellegrini gestiscono nella ripresa

Il Betis controlla anche la ripresa, con Isco che appare davvero ispirato. Dopo una grande giocata l’ex talento del Real Madrid fa ammonire Arthur Melo, recente vecchia conoscenza della Fiorentina. Il Girona sembra riuscire a farsi vivo solo in contropiede, ma è impreciso in più di una circostanza con l’olandese Danjuma. Portu al 56’ cestina una ghiotta occasione per riaprire la gara, calciando addosso ad Adrian da pochi passi. Al 62’ magistrale il lancio di Fornals verso Antony, che si divora il gol del 4-0, va poi Hernandez al tiro, ma il Betis non trova il poker. Qualche squillo da entrambe le parti negli ultimi 15‘ di gara, senza però che il punteggio si sblocchi, fino all’85’. Segna Stuani, che firma il gol della bandiera per il Girona con un facile tap-in sugli sviluppi di un corner. Il Betis chiude con due gol di distanza ed è ora a-1 dal quinto posto che vale la Champions League, occupato dal Villarreal.