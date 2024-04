Gilardino: "Percepisco l'affetto dei tifosi, serve a chiudere nel migliore dei modi. Di questo Genoa mi piacciono gli obiettivi"

Spesso accostato alla Fiorentina in queste settimane, l'allenatore del Genoa Alberto Gilardino non sembra pensare troppo al futuro e vuole rimanere concentrato sui rossoblù in questo finale. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.com: “A Genova abbiamo voglia di migliorarci con grande umiltà, a ottime qualità umane abbiamo aggiunto tecnica e fisicità. Mi piace che ci creiamo sempre nuovi obiettivi”.

“Affetto stimolante”

E aggiunge: “Io e la squadra percepiamo l'affetto dei tifosi. Bello e stimolante. Adesso dobbiamo metterci nelle condizioni di chiudere il campionato nel migliore dei modi. Italia? Molti andranno all'Europeo, sono felice”.