Sondaggio della Fiorentina per Coulibaly. Il Parma confida nel rinnovo, le intenzioni del calciatore…

La Fiorentina sta valutando una possibilità di cambiare sulla fascia destra. Con Michael Kayode in bilico, visto l'interesse dalla Premier League, il club viola ha effettuato un sondaggio per Woyo Coulibaly, laterale del Parma. La sua situazione contrattuale è delicata.

La situazione delicata tra Coulibaly e il Parma

Il contratto di Coulibaly è in scadenza nel 2025. Il rinnovo con il Parma dovrebbe arrivare, c'è fiducia per chiudere. Ma le intenzioni del calciatore cambierebbero radicalmente l'esito della trattativa: qualora il club gialloblù capisse l'intenzione del terzino destro di liberarsi a zero in estate, lo metterebbe immediatamente alla porta. Occhio, per l'appunto, all'interesse viola. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.