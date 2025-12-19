Aldo Serena: "Fossi la Roma comprerei Piccoli: è perfetto per Gasperini. La Fiorentina non vorrà cederlo, ma..."

Il momento della Fiorentina è ai limiti del drammatico. Intanto è arrivata un'altra sconfitta, contro il Losanna nell'ultima gara di fase campionato di Conference League. Tra i protagonisti principali (purtroppo in negativo) della squadra viola, c'è sicuramente Roberto Piccoli.

Piccoli, un'avventura disastrosa a Firenze

L'attaccante, pagato oltre 25 milioni di euro nell'ultimo mercato estivo, non sta riuscendo a imporsi in maglia viola, anzi, evidenzia palesemente le sue grandi difficoltà. Nonostante ciò, c'è chi ci vede ancora ampie potenzialità, come l'ex calciatore Aldo Serena, che su X dà un consiglio di mercato… alla Roma.

E c'è chi lo vede bene alla Roma

“Consigli per gli acquisti (non richiesti). Per il gioco di Gasperini, servirebbe un centravanti fisico, abbastanza veloce e resistente: Roberto Piccoli. La Fiorentina non vorrà cederlo, ma un tentativo al ribasso, fossi la Roma, lo farei”.