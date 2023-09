L'ex centrocampista del River Plate e del Genoa Fernando Belluschi ha espresso a Sportitalia il suo parere sulle caratteristiche dell'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran: “Difficile paragonare Beltran ad altri attaccanti del passato. Magari potrà fare tanti gol come Batistuta, però ha caratteristiche differenti da un giocatore come lui che è stato il mio idolo. Anzi, ritengo che quest'ultimo non si possa paragonare a nessuno di quelli che hanno giocato in Italia”.

E aggiunge: "Beltran è molto completo e con il tempo farà molto bene alla Fiorentina. Se poi sarà convocato con l'Argentina avrà la possibilità di crescere ancora tanto, dato che parliamo di un ragazzo molto giovane".