I problemi in attacco della Fiorentina riguardano soprattutto le difficoltà nell'inserire le nuove punte all'interno del sistema di gioco. Lucas Beltran, in particolare, ha avuto poco minutaggio a disposizione e deve ancora trovare il giusto spazio per esprimersi. A preoccuparsi economicamente del rendimento del numero 9 non è tanto il club viola, quanto il River Plate.

Il portale argentino Soydelmillo.com ricorda le cifre e le modalità (molto particolari) dell'operazione Beltran. L'importo complessivo da versare nelle casse del River si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Di questi, la Fiorentina ne ha già versati la metà; gli altri 12,5 milioni dipendono dal raggiungimento di determinati obiettivi inseriti nell'accordo. Si tratterebbe di numeri facili da conseguire, ma è un accordo anche legato ai gol dell'argentino, per ora a secco in maglia viola.

Il portale ricorda anche quanto questa singolare modalità di vendita sia invece piuttosto comune in casa River Plate. Per lo stesso Martinez Quarta, ceduto alla Fiorentina nel 2020, c'era una parte di cifra legata a specifici obiettivi da raggiungere.