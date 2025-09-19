Sentite Borrelli: "Il mio idolo è sempre stato Dzeko. Cercavo attaccanti che potessero avere le mie caratteristiche per rubargli qualcosa"
A Sportmediaset ha parlato l'attaccante del Cagliari Gennaro Borrelli, arrivato in Sardegna dopo essere rimasto svincolato dopo l'avventura al Brescia.
Le parole di Borrelli
Tra le sue risposte anche quella sul suo idolo: “Mi è sempre piaciuto Dzeko, crescendo poi e guardando lo partite cercavo di trovare gli attaccanti con le mie stesse caratteristiche per cercare di rubargli qualcosa”.
L'esordio contro la Fiorentina
Borrelli ha fatto l'esordio da titolare con la maglia del Cagliari proprio contro la Fiorentina di Dzeko, che però non è sceso in campo in quella gara.
💬 Commenti