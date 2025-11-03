Malinovskyi: "Il cambio in panchina ha caricato tutta la squadra. Ma domani pensiamo già alla Fiorentina"

La gara di Reggio Emilia porta le firme di Ostigard e Malinovskyi. Autori dei gol del vantaggio e della vittoria, i calciatori rossoblù sono stati intervistati da Dazn a fine partita: “Incredibile! Siamo stati sfortunati in alcune partite recenti, oggi abbiamo vinto alla fine. Lavoriamo duramente per noi ma anche per i tifosi del Genoa, vincere oggi è stato troppo importante. Alcune cose possono cambiare dopo stasera, sono felice per il gol segnato e penso sia il più importante della mia carriera vista la situazione”, spiega Ostigard.

Gli fa eco Malinovskyi: “La strada è ancora lunga. Abbiamo festeggiato i tre punti nel modo che avete visto tutti. Siamo tutti sulla stessa barca: chi è subentrato ha dato una mano ed energia. Siamo una squadra e dobbiamo esserlo fino all’ultima di campionato. Grazie ai tifosi che sono venuti fin qui di lunedì, sono contento anche per loro”.

“Mimmo… anzi, il mister sa tutto del Genoa e come venirne fuori. Ha caricato la squadra, ci ha dato qualcosa di più. È una vittoria per tutti i genoani ma domani dobbiamo già dimenticarla e pensare alla Fiorentina”, chiosa Malinovskyi