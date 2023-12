L'ex calciatore, tra le altre, di Fiorentina e Parma Alberto Di Chiara ha parlato della sfida di Coppa Italia di stasera. Ecco le sue parole a Parmalive.com: “Una partita da vedere. La Coppa Italia non deve essere snobbata, anche se entrambe hanno impegni in campionato molto importanti nel fine settimana. Ma ci godiamo un incontro molto interessante fra due squadre in piena forma. Il Parma può mettere in difficoltà psicologicamente la Fiorentina, non ha nulla da perdere. Al contrario, la Viola è sicuramente avvantaggiata, ma il dovere di passare il turno davanti ai propri tifosi può mettere pressione”.

Sulla differenza di categoria: “Non è enorme, non ci sono valori assoluti estremamente superiori. Dipende molto dalla concentrazione, i fattori sulla carta possono evaporare. Il fattore psicologico sarà fondamentale. Il Parma può fare la sorpresa della competizione, perché no.”.