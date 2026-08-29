Terim: "Firenze sarà sempre importante per me. La Coppa Italia del 2001 è anche mia"

Anche l'ex tecnico Fatih Terim era presente quest'oggi al pranzi di gala al Viola Park. Queste le sue dichiarazioni ai margini dell'evento:

“Sono molto felice di essere qua: Firenze estera per sempre una città molto importante per me. Ho spesso detto che per me sarà sempre una seconda casa. E' inoltre un grande onore per me ricevere l'invito ad esser qui oggi. Voglio fare tanti auguri alla Fiorentina per i suoi 100 anni, un anniversario importante per la città e l'italia intera".

“Ho dei ricordi indelebili della stagione a Firenze. Che squadra eravamo…”

Ha parlato anche di una partita in particolare: “Quando nel 2001 ero qui come allenatore, facemmo tante bellissime partite. Come possibile dimenticare quella contro il Milan, ma anche quella contro l'Inter. Ci sono state tante partite indimenticabili per me: anche il 3-3 esterno contro la Juventus è nei miei ricordi. Ho sempre sentito il rispetto dei miei giocatori in quella stagione: ricordo che c'erano Tolto, Torricelli, Vanoli, Repka, Rui Costa, Nuno Gomes, Chiesa, Di Livio e tanti altri. Senza dimenticare i tifosi viola, che non dimenticherò mai: loro ci hanno sempre sostenuto, ci hanno trascinato ovunque”.

“Anche la Coppa Italia vinta contro il Parma è un po' mia”

Ha ricordato anche: “La finale di Coppa Italia contro il Parma in Coppa Italia, che ricordo di aver seguito da Istanbul da casa mia, devo dire che è anche un po' mia. Sono molto contento che la Fiorentina riuscì a vincere quel trofeo. Non ho dimenticato neanche lo striscione a me dedicato dai tifosi: anche la mia famiglia non si dimenticherà mai della città e delle persone di Firenze”.

“Voglio ringraziare anche… i giornalisti”

Ha poi concluso: “Ringrazio anche i giornalisti. Ricordo che i primi due mesi il rapporto e le relazioni non furono incredibili. Poi ricordo di aver fatto una cena tutti insieme dove riuscii a capire benissimo tutti, anche loro”.