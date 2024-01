Parla il Sindaco di Firenze

Questa mattina il sindaco di Firenze Dario Nardella, ai margini di un evento nel centro del capoluogo toscano, ha avuto modo di tornare a parlare dell'incontro avvenuto ieri con una rappresentanza dei tifosi della Fiorentina per parlare di quale possa essere la situazione ideale in caso di trasloco durante i lavori allo stadio Franchi. Queste le sue parole riportate da Ansa.

‘L'impegno per stadio e squadra è comune'

“Il dialogo con i tifosi della Fiorentina è importante, peraltro ho apprezzato il fatto che abbiano confermato che da parte loro non c’è alcuna intenzione di confondere il tifo con la politica. E mi sembra una sottolineatura importante perché l’amore per la Fiorentina, l’impegno per la squadra e per lo stadio è comune”.