Lezione speciale al Viola Park per i giocatori della Fiorentina: ecco di cosa si tratta

Nella giornata di oggi, l'Associazione Italiana Calciatori (AIC), ha fatto visita al nuovissimo centro sportivo della Fiorentina, per una lezione speciale alla rosa viola. Capitanata dall'ex giocatore di Serie A, Davide Biondini, l'AssoCalciatori è entrata al Viola Park per parlare alla squadra di Italiano.

Come si può notare, dalla foto sopra ripresa dal profilo ufficiale dell'AIC, tutti i viola sono molto attenti alle parole di Biondini, in rappresentanza dell'associazione, che proprio in questi giorni sta svolgendo una sorta di tour dei ritiri delle squadre della Serie A.