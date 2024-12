Rimpianto viola: un ex primavera firma il suo secondo gol stagionale in Serie B

Era uno dei centrocampisti più interessanti della Primavera di Aquilani, ma poi la Fiorentina decise di non riscattarlo e Tommaso Berti se n'è tornato a Cesena. Il classe 2004, dopo i 6 gol dell'anno scorso che hanno aiutato i bianconeri a salire in Serie B, è partito in quinta anche quest'anno collezionando 2 gol e 2 assist: l'ultimo oggi, contro il Cosenza, valevole per il 2-1 dei suoi. Il mancato riscatto del giovane centrocampista potrebbe diventare un rimpianto per la dirigenza viola.