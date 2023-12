Baroni: "Il primo tempo non può finire senza doppio vantaggio, abbiamo tirato 16 volte. Dobbiamo attaccarci alla prestazione"

Quasi incredulo il tecnico del Verona, Marco Baroni a Dazn:

"C’è dispiacere per la squadra, per i tifosi, era un’occasione per fare punti. Il primo tempo non può finire senza doppio vantaggio però in questo momento dobbiamo rimanere attaccati alla prestazione. Abbiamo tirato credo 16 volte, contro i 3-4 della Fiorentina. Sono partite in cui vorrei andare in vantaggio però adesso l’importante è mettere la testa sulle prossime partite.

Vedo una squadra in crescita, per consapevolezza: questo sistema di gioco ha dato più fiducia, abbiamo trovato verticalità. Incredibile non averla messa dentro però è un percorso per cui ora dobbiamo ricaricarci attraverso la prestazione".