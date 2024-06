Per la prima partita dell'Europeo contro l'Albania Spalletti dovrà fare a meno di un centrocampista bianconero: i dettagli

Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli non ci sarà per la prima gara dell'Italia agli Europei contro l'Albania.

L'infortunio di Fagioli

Il giocatore bianconero, aggregato al gruppo degli Azzurri dopo tanti mesi di stop per scontare la condanna del calcioscommesse ha accusato un edema osseo sul perone.

Tempi di recupero da stabilire per il giocatore bianconero

In attesa di ulteriori aggiornamenti, pare che lo staff medico della Nazionale provi a rimettere in sesto Fagioli per la sfida contro la Spagna. Il giocatore ha comunque già iniziato il percorso di riabilitazione.