La Fiorentina deve pagare Brescianini all’Atalanta. E nell'affare potrebbe rientrare... Gudmundsson! I dettagli

Il futuro di Gudmundsson è ancora un rebus in casa Fiorentina, con i vertici viola che parleranno anche di lui nel prossimo vertice USA insieme a Commisso.

Atalanta alla finestra?

Come scrive L'Eco di Bergamo, per l'Atalanta Gudmundsson è un’occasione e i bergamaschi ci starebbero pensando. L’ex Genoa infatti è stato offerto ai nerazzurri: sarà fondamentale il parere di Sarri, che deve capire se saprà ritagliargli un ruolo.

Da dove nasce l'idea

Per ora è un’idea nata anche dal fatto che la Fiorentina deve pagare una decina abbondante di milioni all’Atalanta per il riscatto obbligatorio di Brescianini: se i nerazzurri ne mettessero 5 o poco più, l’affare si potrebbe fare. E Gudmundsson potrebbe essere rilanciato in stile De Ketelaere.