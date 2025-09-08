Adli lascia il Milan da separato in casa: ecco la nuova squadra dell'ex Fiorentina
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Aveva stupito un po' tutti la permanenza di Yacine Adli al Milan da separato in casa dopo la buona stagione alla Fiorentina. Adesso, come scrive Sportitalia, il centrocampista franco marocchino è vicino a lasciare i rossoneri per una lega dove il mercato è ancora aperto.
Nuova squadra per Adli
La trattativa con l’Al-Shabab, club della Saudi Pro League dell’Arabia Saudita, è entrata nel vivo. Inizialmente non si era trovato l’accordo con l’agente del giocatore, ma poi si è trovata l’intesa in tarda serata.
Accordo raggiunto
L’agente ha infatti ritirato le sue richieste aggiuntive e l’accordo è in via di finalizzazione. Adli continuerà la sua carriera nel calcio arabo.
