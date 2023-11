Calvarese: "Rovella su Ikone? Avrei fischiato rigore, il Var non lo avrebbe tolto. È però un episodio al limite e Marcenaro..."

L'ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese a Italia 7 ha analizzato gli episodi più controversi di Lazio-Fiorentina analizzando il rigore non fischiato per il fallo di Rovella ai danni di Ikone.

Si è espresso così Calvarese: “Lazio-Fiorentina è stata una partita difficile, Marcenaro è un arbitro che si gioca il posto da internazionale, ha bisogno di fare esperienza con queste partite, penso che abbia fatto bene. Sull’episodio del rigore per il fallo su Ikone per la Fiorentina, è un episodio davvero al limite. Sembra che Ikone prenda il tempo al difensore, in presa diretta avrei dato rigore, era un metro davanti”.

"Se lo rivedo al monitor ci sta non fischiare perchè il contatto è più alto, loro si cercano, la palla va verso il fondo. Non penso che l’arbitro abbia sbagliato ma non è un episodio da Var, se l’arbitro lo avesse fischiato il Var non sarebbe intervenuto. C’è l’intensità che conta e quindi decide l’arbitro, episodio al limite”.