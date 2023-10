L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo il pareggio con il Ferencvaros ha detto: “E' un punto che alla fine prendiamo per come è stato lo svolgimento della partita e per come non siamo stati bravi nel primo tempo e per come siamo partiti nel secondo. Nell'ultima mezz'ora la squadra ha avuto grande reazione, grande continuità per vincere. Grazie ai subentrati, sapete come la penso, e prendiamoci questo punto”.

E poi: “Ikone e Barak non li abbiamo mai avuti. L'assenza del francese non ci permetteva di far rifiatare Gonzalez. Antonin ha avuto un problema serio e importante. Tutte le volte che subentra va a riempire bene l'area e ci permette di avere soluzioni in più”.

Su Lopez e quelli che hanno sbagliato il primo tempo: “Non è che chi ha giocato all'inizio ha perso l'opportunità, piuttosto abbiamo perso la possibilità di portare a casa tre punti. Chi ha iniziato doveva andare più forte. Peccato. L'idea era diversa rispetto a quella vista nei primi 60 minuti, anche per gestire i giocatori in vista di Napoli. Chi oggi non è stato al cento per cento rimedierà la prossima volta che verrà impiegato”.