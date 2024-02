Orsolini: "Vogliamo dimostrare che siamo una squadra che gioca a calcio. L'Europa non è un obiettivo, ma una conseguenza"

Quella Fiorentina a cui è sempre stato accostato, ma che lui stesso ha poi definito una squadra che non gli farebbe fare il salto di qualità, l'ha colpita con un gol al Dall'Ara che ha indirizzato il risultato dalla parte del Bologna. Riccardo Orsolini ha parlato al Corriere dello Sport: “Remiamo tutti dalla stessa parte, ma l'obiettivo non è l'Europa. Noi vogliamo solo far vedere a tutti che siamo una squadra che gioca a calcio. L'Europa, nel caso, sarà solo una conseguenza”.

“Futuro Thiago Motta? Non è il momento”

Poi, su Thiago Motta, Orsolini ha aggiunto: “Tutti pensano già all'anno prossimo, ma non è una questione da affrontare ora. Chi pensa a lungo termine sbaglia, in questo momento dalla stagione non si possono fare piani futuri. Ora bisogna pensare solo al campo, e comunque non sono io a dover parlare delle cose che riguardano il mister".