Košpo e una decisione importante (e ufficiale) per il suo futuro. Il giovane difensore viola cambia nazionale e fa compagnia a Dzeko

Arrivato quest'estate alla Fiorentina in una trattativa lampo con il Barcellona, Eman Košpo si è già messo in mostra in maglia viola. Il giovane difensore classe 2007 è a tutti gli effetti un innesto per la prima squadra di Pioli, che lo ha avuto per la preparazione estiva.

Con la Svizzera fino ad oggi

Il giocatore è svizzero, essendo nato a Suhr, ma come suggerisce il nome ha origini bosniache. Fino ad oggi ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili svizzere, giocando in under15, 16, 17 e 18.

Presente nella lista della Bosnia

Il suo nome, però, compare nella lista ufficiale dei convocati della Bosnia Erzegovina per le prossime partite di qualificazioni agli Europei contro San Marino e Austria. Il giocatore classe 2007 ha dunque scelto di rappresentare, da ora in avanti, la nazionale bosniaca. Presente in lista anche il bomber della nazionale e neo attaccante viola Edin Džeko.