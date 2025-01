La Nazione: Ed entro la fine della settimana arrivano due giocatori

Due pagine sulla Fiorentina quest'oggi le troviamo all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 4

In apertura c'è il mercato: “Folorunsho-Marì: siamo ai dettagli Biraghi è la chiave per Spinazzola”. Sottotitolo: “Entro la fine della settimana la società punta a chiudere gli arrivi del centrocampista e del difensore”. In taglio basso: “Fiorentina che peccato, sfuma la Supercoppa Condannate dagli errori. Janogy non basta”.

Pagina 5

Qui leggiamo: “Da ‘fortino’ a punto debole Ora la difesa è sotto esame”. E di spalla: “Mercato o campo? Parisi rebus d'inverno”.