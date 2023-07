Ne è rimasto soltanto uno: Distefano si gioca le proprie carte in attesa di sviluppi. L’ultima parola...ad Italiano

L’unico superstite tra gli ex fuori quota della Fiorentina Primavera è Filippo Distefano, convocato per il ritiro della prima squadra al Viola Park e già da ieri ad allenarsi agli ordini di mister Italiano. Il jolly offensivo toscano si giocherà le proprie carte per la permanenza nella rosa viola, potendo rientrare tra i calciatori cresciuti nel vivaio gigliato.

Distefano ha già debuttato in prima squadra ed è il solo tra i calciatori della Primavera della passata stagione ad aver assaggiato il palcoscenico superiore. Dopo un’annata ottima sul piano del rendimento e su quello realizzato, Distefano valuterà con attenzione assieme a staff tecnico e dirigenza viola il proprio futuro. L’attaccante viola ha attirato l’interesse di vari club, dai sondaggi di Parma e Spal prima, fino al Pisa, ma anche di squadre estere come Lucerna e Rapid Vienna. Adesso però proverà a mettersi in mostra per cercare di rimanere a Firenze.

È fresca di ieri infatti l’ufficialità di Krastev al Catanzaro, mentre tutti gli altri 2003, Gentile, Lucchesi, Toci e Capasso, non sono stati convocati per il ritiro. Non mancano le richieste per Lucchesi, cercato sia in Italia che in Francia e pronto a mettersi in gioco fuori da Firenze. In attesa di trovare una destinazione anche il terzino Gentile, reduce dall’esperienza (sfortunata) alla Pro Vercelli, e Capasso, che piace alla Recanatese. Toci, che ha rinnovato fino al 2025, andrà a farsi le ossa quasi sicuramente in Serie B.