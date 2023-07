Toh, chi si rivede. Kokorin riabbraccia il viola ma una permanenza è da escludere. La situazione del russo

Fresco campione di Cipro, Aleksandr Kokorin si è presentato al Viola Park per prendere parte al ritiro della Fiorentina. Fino a quando? Ad oggi, difficile dirlo, ma ci sono tutti gli indizi per poter affermare che il classe ’91 russo non avrà un futuro stabile in maglia gigliata. Non sono certo le 13 reti stagionali con la casacca dell’Aris Limassol a far cambiare idea alla dirigenza della Fiorentina sulle sorti del giocatore cresciuto nella Dinamo Mosca.

Da tempo la Fiorentina è alla ricerca dell’accordo giusto per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024. L’Aris Limassol, che riaccoglierebbe a braccia aperta Kokorin, non può tuttavia soddisfare le richieste economiche di calciatore ed entourage. Il ricchissimo ingaggio, 1.8 milioni di euro, percepito dal calciatore nato a Valuyki, è un grosso ostacolo ad un ritorno a Cipro.

Le voci di un interesse del Fatih Karagumruk sono presto rientrate, ed ecco che il calciatore è rientrato a Firenze in attesa dell’evoluzione della situazione. Lo scorso anno Kokorin arrivò in ritardo a Moena, per poi interrompere piuttosto presto la preparazione con la Fiorentina. La sensazione è che la scelta di convocare subito Kokorin da parte della società gigliata sia da ricondurre alla precisa volontà di mettere in ‘mostra’ il calciatore, per quanto possibile, alla ricerca di nuove offerte.

C’è da credere perciò che una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti verrà trovata, prima o poi. Mettendo fine ad un capitolo certamente piuttosto singolare nella storia della Fiorentina, con Kokorin che chiuderebbe un’avventura quasi mai iniziata in senso vero e proprio.