La formazione ufficiale della Fiorentina: Italiano non si priva di Kayode e rilancia Barak. Davanti c'è ancora Kouame

Juventus-Fiorentina, è il giorno del big match di Serie A in cui serve una vittoria ai Viola di Italiano per continuare a credere alla qualificazione europea dal campionato. Calcio d'inizio alle 20:45, ma vediamo intanto le scelte del mister gigliato per provare a superare i bianconeri.

Tutte le scelte di Italiano anti-Juve

Terracciano in porta, Kayode ancora a destra nonostante un acciacco; Biraghi si riprende la fascia sinistra e Milenkovic e Ranieri compongono la linea centrale. In mediana Mandragora viene riproposto dopo la rete meravigliosa segnata all'Atalanta, insieme a lui, c'è Bonaventura; più avanti agirà a sorpresa Barak. Davanti i tre attaccanti sono Gonzalez, Kouame e Belotti. A seguire le scelte delle due squadre:

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Gonzalez, Barak, Kouame; Belotti. All.: Italiano.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All.: Allegri.