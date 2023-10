In occasione della Palermo Football Conference ha parlato anche Mario Giuffredi, agente di Parisi e Biraghi, che ha speso anche alcune parole per i due giocatori della Fiorentina. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: "Io cerco sempre di dare una logica alle cose. Penso che la Fiorentina sia un grande club, e come tutti i grandi club che fanno più competizioni, deve alzare il livello. Nel calcio di oggi un calciatore non può giocare più di 30-35 partite garantendo prestazioni importanti. Ho portato Parisi alla Fiorentina perché sapevo che avrebbe fatto il giusto numero di presenze per continuare il percorso di crescita. Viene dall'Empoli e deve dimostrare di poter giocare da Fiorentina.

Questo è lo step importante che doveva fare. Inoltre c'è anche un discorso di programmazione che ho sposato con la Fiorentina. Biraghi è del '92 ed è un riferimento nello spogliatoio. Loro due rappresentano anche il nuovo che avanza al fianco di un calciatore che continua ad essere un punto di riferimento per il club".