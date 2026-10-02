Mancini scopre Fagioli punto fermo del centrocampo della Nazionale. Per il centrocampista viola si avvicina un'altra titolarità
Questa sera la Nazionale di Roberto Mancini tornerà in campo in Nations League dopo la bella vittoria contro la Turchia, e lo farà per affrontare la Francia.
Il centrocampo
Come riporta La Gazzetta dello Sport, le ultime prove a Coverciano del CT azzurro vedono un centrocampo composto da Tonali, Barella e Fagioli, che dopo essere stato escluso dai convocati per il Belgio, vola verso la seconda titolarità consecutiva in azzurro.
Occhio alla concorrenza
Barella dovrebbe tornare in campo dopo aver visto la gara contro il Belgio dalla TV, mentre Tonali rimane punto fermo. Attenzione però a Frattesi, tra i più in forma, che potrebbe rubare una maglia da titolare lì in mezzo.
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