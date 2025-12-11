Corriere dello Sport-Stadio: In tre per due posti, la Fiorentina così ricerca il click
Due pagine sulla formazione viola all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 20
Apertura per: “Fiorentina ora ci serve quel click”. Sono le parole di Vanoli che aggiunge: “Tutti compatti e tiriamo fuori i nostri valori”. Atmosfera certamente non fantastica stasera in Conference: “Sono attesi solo 8.000 spettatori”.
Pagina 21
Sulla formazione che vedremo in campo stasera: “In 3 per 2 posti sugli esterni Davanti spazio a Piccoli-Dzeko”. In chiusura le parole di Ranieri: “Soffriamo, pure noi siamo spaventati”.
