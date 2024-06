Così Gonzalez è finito (due volte) nel mirino della Fiesole. Gli aspetti che hanno fatto arrabbiare gli ultras

“Nicolas Gonzalez? Per noi è incedibile al 99%”. Questa una delle frasi più significative pronunciate dal direttore sportivo della Fiorentina nella conferenza stampa post campionato di qualche settimana fa.

Però proprio l'argentino è stato uno dei giocatori maggiormente presi di mira dalla tifoseria dopo la sconfitta nella finale di Conference League contro l'Olympiakos.

Nico nel mirino

Nella ricostruzione fatta da La Repubblica, quando i tifosi parlavano di “alcuni giocatori che con un atteggiamento indegno sono complici del fallimento, dimostrando di essere uomini senza palle e senza alcun rispetto per una città e per il suo popolo”, avevano messo l'argentino nel loro mirino.

I perché del malcontento

Questo perché non era stato apprezzato dagli ultras per come aveva “preparato” la finale extra campo, cosa poi ribadita nella contestazione di Bergamo in occasione dell’ultima partita di campionato.