Riguardo alla situazione relativa all'ingresso dei tifosi della Fiorentina al Viola Park, arriva la precisazione da parte del Comune di Bagno a Ripoli.



“ll tema sono le deroghe per le vie d’uscita dal campo dei giocatori perché due di queste si affacciano sull’area di Servizio a disposizione dei tifosi e per norma non possono essere utilizzate per far defluire i giocatori dal campo. Per questo dovrebbero aver proposto come misura compensativa la presenza di steward ecc La richiesta di deroga verrà esaminata e rilasciata dal Comitato Tecnico Regionale cioè la Commissione dei dirigenti dei Vigili del Fuoco della Regione Toscana”.

“In parallelo, è stata chiesta deroga all’ Art. 5 del D.M. 18/03/1996 per le aree di servizio del Ministadio del Centro Sportivo Viola Park poiché’ una parte delle recinzioni sono di altezza inferiore alla norma (210 cm anziché 250 cm) anche per ottemperare alle richieste della Soprintendenza poiché parte delle recinzioni sono costituite da muri storici in muratura non modificabili e alcune recinzioni interne non sono state realizzare con altezze conformi”.

“Il club dovrà chiedere deroga al Prefetto allegando il parere del Comando Provinciale dei VVF e il nullaosta del CONI che sarà rilasciato dalla commissione mercoledì 19. Il Prefetto dovrà indire la Commissione Provinciale di Vigilanza per acquisire il parere tecnico e dare parere positivo che dovrà tornare al SUAP di Bagno a Ripoli”.

“Il Comune ottenuto deroga agli Artt. 5 e 8 del D.M. 18/03/1996 potrà convocare la Commissione di Pubblico Spettacolo Comunale. Alla fine di questo ACF Fiorentina potrà depositare l’Agibilità per l’impianto. Le istituzioni coinvolte sono VVFF e Prefettura, ma stanno facendo il massimo. In ritardo sono i progettisti".