La tonalità ora è il Viola pallido: Italiano e il compito arduo di ripensare da capo la Fiorentina

La Fiorentina briosa, frizzante e divertente di Italiano non esiste più. Non da ieri, anche se al ‘Via del Mare’ sono emersi scricchiolii forse mai comparsi in forma così debordante. Il colore della stagione inverno 2024 è il Viola pallido, quello di una Fiorentina che senza poi Arthur e Gonzalez fa una fatica enorme. Il sistema non funziona più: non c'è ritmo, non ci sono idee, non c'è vitalità. Nell'analisi de La Gazzetta dello Sport, per Italiano c'è ora l'arduo compito di ripensare da capo la sua squadra.

