Il Franchi ricorda Commisso: dalle rose bianche alla maglia speciale. Ed anche il Cagliari omaggia il presidente viola

Redazione /
Rocco Commisso

Fiorentina-Cagliari non è stata la partita che i tifosi viola si aspettavano, i viola sono sembrati di nuovo quelli di un mese fa. Poche emozioni e per lo più negative quelle arrivate dal campo. Sicuramente, nell'uggioso pomeriggio del franchi, il picco emotivo della partita è stato il saluto al presidente Rocco Commisso.

Le iniziative in ricordo del presidente

Tante le iniziative di ricordo per Commisso: Un telone gigantesco con la sua immagine a centrocampo, un video tributo sui maxi-schermi, oltre duecento ragazzi delle giovanili hanno sfilato, da sotto la Curva Fiesole a metà campo, ognuno con una rosa bianca. Il minuto di silenzio poi è stato accompagnato dal sentito applauso dei ventimila del Franchi.

La maglia speciale

Oltre al lutto al braccio, la novità è apparsa sulla maglia dei calciatori viola: sotto lo stemma col giglio stilizzato (rifatto proprio sotto la gestione Commisso), una sigla, RBC, quella del presidente scomparso. A ricordarlo anche la società ospite, il Cagliari, Tommaso Giulini e l'ad Stefano Melis hanno consegnato in tribuna un mazzo di fiori al dg Alessandro Ferrari in segno di vicinanza dei rossoblù. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

 

