Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato il portiere viola David De Gea. Il guardiano dei pali viola si è concentrato sulla reazione della squadra, ma non solo.

“La squadra ha reagito molto bene dopo lo 0-2 e con una grande reazione di squadra abbiamo pareggiato una partita quasi persa e quasi potevamo vincere. Dobbiamo prendere tutto il positivo di stasera, non è un momento facile per tutti, ancora non abbiamo vinto una partita, dobbiamo andare avanti per provare a vincere, se non è la prossima partita sarà quella dopo e così via. Il Bologna è una buona squadra, giocano molto bene, pressano a tutto campo, hanno fatto una grande partita”.

“Dobbiamo continuare a lavorare, sono qui sempre per dare il massimo e aiutare tutti i miei compagni, per dare un po' di fiducia a tutti. Questo è calcio, dobbiamo stare tranquilli ed essere con la testa giusta per vincere. Mercoledì sarà un'altra partita dura, dobbiamo andare positivi e uniti, anche se non è un buon momento per noi”.