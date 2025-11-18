Sabato prossimo la Fiorentina si ritroverà contro in campionato la Juventus guidata da Luciano Spalletti. Un personaggio, il tecnico bianconero, molto legato ai colori viola.

Allenare la Fiorentina

Per capire pienamente quello che stiamo dicendo, basta ritirare fuori quello che ha detto giusto un mese fa ad Arezzo, in occasione del suo intervento al Festival del Calcio Italiano. "Ripartire ripartirò (allora era ancora senza panchina ndr). Allenare la Fiorentina? Prima di smettere è una cosa a cui penso...".

Il fastidio

Ma anche: "Io da bambino sono stato acquistato dalla Fiorentina, ho fatto tutte le giovanili. Vederla un po’ in difficoltà mi dà fastidio".