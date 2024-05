Questo pomeriggio Andrea Ritorni, scopritore del difensore della Fiorentina Michael Kayode e collaboratore dell'agenzia che gestisce il giocatore classe 2004, ha avuto modo di analizzare la prima stagione tra i professionisti del suo assistito. Questo un estratto delle sue considerazioni a Radio Bruno:

“Nella sua prima stagione tra i professionisti devo dire che gli sono successe tante cose: l’esordio e la crescita, l’infortunio che l’ha tenuto fuori per oltre 40 giorni, molte giocate in campo oltre che il rinnovo del contratto con i viola. Senza dimenticare che sia migliorato oggettivamente molto per che lavorando con campioni e una dirigenza di livello, e con questo mi riferisco soprattutto al lato comportamentale. Non avevo nessun dubbio su di lui, ed ero convinto che potesse starci molto bene in una rosa competitiva come quella della Fiorentina. C’è da dire che ha avuto la fortuna dell’infortunio di Dodo ad inizio stagione, che gli ha senza dubbio permesso di farsi vedere in Serie A, nell’ultimo periodo il brasiliano è rientrato ed ha trovato meno spazio: Italiano sa comunque come gestire al meglio i due. Oltretutto con Dodo c’è un rapporto bellissimo, in pochi mesi hanno instaurato un rapporto d’amicizia importante”.

Ha anche aggiunto: “Ha iniziato a Genova contro il Grifone e chiuderà ad Atene: mercoledì si chiuderà un bellissimo cerchio. Per quanto riguarda Mike è stata una stagione bellissima, per quello che ha trovato alla Fiorentina e le nozioni apprese negli ultimi dodici mesi. Lui personalmente è molto soddisfatto. Il volto che gli do io è molto sufficiente, soprattutto considerando che il ragazzo è quasi due anni che non fa vacanze. Ha fatto qualcosa di stupefacente a livello di apprendimento e di crescita: il tutto grazie a lui ma anche ai compagni, alla società e a tutto lo staff di mister Italiano. Il prossimo anno sarà comunque un livello successivo e le richieste saranno altre: l’intenzione di Micheal è quella di portare la Fiorentina ad alti livelli”.

Ha concluso parlando delle voci di mercato attorno al suo assistito: “Il ragazzo attualmente si trova benissimo a Firenze ed è legato alla Fiorentina e a tutto l’ambiente viola, voglio sottolineare come in questo momento non ci sia altro bella sua testa. Ovviamente ci sono margini di crescita sia sul piano tecnico che su quello tattico, e questo lui lo sa molto bene”.