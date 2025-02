Una notte di fuoco per il Panathinaikos: nello stesso giorno la sfida in Conference contro la Fiorentina... e un'altra contro il Real Madrid

La Fiorentina affronterà il Panathinaikos negli ottavi di finale di Conference League. L'andata si giocherà il 6 marzo in Grecia, una settimana dopo i biancoverdi sono attesi al ‘Franchi’ per il ritorno. Ma proprio nella prima di queste due sfide, si concentreranno tante energie per i tifosi ellenici.

Notte di calcio e di basket per il Panathinaikos: Fiorentina e Real Madrid

Notte di fuoco per il Panathinaikos, club molto importante anche al di fuori del calcio. La Grecia ha un fortissimo legame anche con il basket, che si affermerà proprio il 6 marzo. Mentre la squadra di Rui Vitoria affronterà la Fiorentina all'OAKA nell'andata degli ottavi di Conference, la selezione di pallacanestro ospiterà ad Atene il Real Madrid per l'Eurolega.