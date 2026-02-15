Il weekend delle giovanili viola: Under 18 di misura, dilaga l'Under 17 di Croci. Prima sconfitta stagionale per l'Under 16

Giornata tra alti e bassi per le giovanili della Fiorentina: ecco il recap di tutti i risultati dall'Under 18 all'Under 15.

Under 18 e Under 17

Partiamo dalle note liete: l'Under 18 di mister Capparella è uscita vittoriosa, seppur di misura, contro il Sassuolo. Basta infatti la rete di Clarizia a decretare il risultato in favore dei viola, che ora raggiungono quota 32 punti, a sette lunghezze di ritardo sulla zona play-off. Anche l'Under 17 vince, stavolta con più tranquillità, rifilando un netto 5-2 all'Avellino: reti viola a cura di Croci (2), Chiti (2) e Varesis, e successo che significa secondo posto dietro all'Empoli (che però ha disputato una partita in più).

Under 16 e Under 15

Battuta d'arresto, invece, le due rappresentative Under 16 e Under 15, entrambe impegnate a Palermo contro i rosanero. L'Under 16 trova infatti la sua prima sconfitta stagionale, arrivata addirittura alla diciottesima giornata, andando a perdere per 3-1 (rete della consolazione di Lovari) e venendo dunque agganciata dalla Roma in vetta; l'Under 15, invece, si deve accontentare di un pirotecnico 3-3, col sesto pareggio stagionale che significa terzo posto, a -2 dalla Lazio e a -3 dalla Roma.