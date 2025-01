Nonostante la vittoria della Copa Libertadores non è un momento semplicissimo per il Botafogo. Tanti i giocatori che sembrano essere sempre più vicini alla cessione, come Luiz Henrique che piace tanto alla Fiorentina per l'attacco.

La situazione al Botafogo

Secondo quanto riferito da Globo il club brasiliano dovrebbe ancora pagare ai propri calciatori, oltre al premio per il trofeo appena conquistato, degli stipendi arretrati. I giocatori hanno già minacciato di boicottare gli allenamenti se non dovessero essere versati gli spettanti soldi entro il 14 gennaio.

E per Luiz Henrique…

Per quanto riguarda la trattativa tra il Botafogo e la Fiorentina ad oggi il club brasiliano sembra non smuoversi dai 30 milioni richiesti.