"Amrabat è l'orgoglio del Marocco ma il gioco di Ten Hag non si addice alle sue qualità. Deve cambiare squadra prima possibile"

Una delle grandi favorite per la Coppa d'Africa che prenderà il via domani è il Marocco ed a Tuttomercatoweb.com ha parlato Izem Anass, membro del comitato esecutivo dei giornalisti sportivi e presidente dell'Unione Sportiva dei giornalisti in Marocco. Anass si è soffermato sulla squadra di Regragui e sul centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, fulcro della formazione maghrebina.

'Amrabat orgoglio di una nazione, Marocco ha giocatori di spessore'

"Il Marocco ha la qualità e ha giocatori di spessore da sempre. Però stavolta il lavoro della Federazione e la fiducia del Presidente M.Fouzi Lekjaa hanno dato a Walid Regragui una Nazionale straordinaria. Credo sia la grande favorita, pronta a sfidare ogni avversaria. Sofyan Amrabat è l'orgoglio di un'intera nazione. Non è per noi solo un giocatore ma è il nostro gladiatore. Purtroppo Erik ten Hag e il suo stile di gioco non corrispondono a quelle che sono le qualità di Sofyan, spero e penso che debba lasciare il club quanto prima".

'Tante stelle nel Marocco'

"La Nazionale del Marocco non ha una stella unica ma se devo citarne una, in questo gruppo di tante stelle, solido e unito come una famiglia, dico Hakim Ziyech. E' il nostro mago, è il caviale sul nostro menù ma il segreto del Marocco è l'amore del nostro nostro paese, del Re, delle famiglie, questa unità incredibile che è la chiave del successo".