L'ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini, intervenuto a Radio Bruno Toscana, ha parlato della situazione in casa viola toccando anche il tema della porta: “Terracciano ha appena fatto la sua migliore annata, ci sono pochi discorsi da fare. La sua titolarità non deve essere messa in discussione da niente e da nessuno”.

“Non serve in porta un intervento”

E aggiunge: “Come tutti i portieri c’è a chi piace e c’è a chi non piace, ci mancherebbe, ma non serve lì l’intervento in casa Fiorentina. Adesso il club dovrà dimostrare di poter continuare a lottare per le posizioni più alte della classifica, anche perché Terracciano ha fatto ampiamente il suo dovere”.