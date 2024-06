Per Nico Gonzalez arrivano anche i commenti pubblici di Scaloni: "Ha giocato alla grande a sinistra"

La partita contro il Cile, vinta 1-0 dall'Argentina grazie a un gol nel finale di Lautaro Martinez, ha visto grande protagonista Nico Gonzalez. L'attaccante della Fiorentina ha persino colpito una traversa (dopo il tocco del portiere Bravo), e la sua prestazione non è passata inosservata al ct Lionel Scaloni.

“Nico ha giocato alla grande”

“Oggi abbiamo fatto le cose come le avevamo preparate in settimana - ha detto in conferenza stampa - Nico Gonzalez a sinistra ha giocato alla grande, ma come lui tanti altri. Non saprei dire chi è stato il migliore e questa è una cosa positiva, significa che siamo tutti sul pezzo”.