Un fenomenale Bravo nega la gioia del gol a Gonzalez. Non c'è gloria per Martinez Quarta. VIDEO

Nicolas Gonzalez in evidenza con la maglia dell'Argentina. Buona prova dell'attaccante della Fiorentina nella gara vinta dalla nazionale albiceleste contro il Cile (1-0), valida per la Copa America.

Grande parata su Nico

Al 61' Gonzalez, partito titolare nel match, ha sfiorato il gol con un tiro tremendo che è stato parato da un fenomenale nella circostanza Claudio Bravo. Il portiere cileno ha deviato sulla traversa la botta mancina dell'attaccante viola.

La sostituzione e il gol decisivo

Al 72' Nico ha lasciato il campo per fare posto a Di Maria. E nello stesso momento Lautaro Martinez è entrato per Alvarez. Cambio decisivo quest'ultimo, perché è stato proprio l'interista a trovare la via della rete che ha deciso il match all'87'. Un successo questo che proietta l'Argentina in testa al proprio raggruppamento con sei punti in due partite.

Martinez Quarta in panchina

Niente gloria almeno personale per l'altro giocatore della Fiorentina presente nelle fila della selezione guidata da Scaloni, vale a dire Lucas Martinez Quarta che è rimasto in panchina per tutta la gara.

Di seguito, l'ampia sintesi della partita, con il viola Nico Gonzalez che va ad un soffio dal gol dal minuto 5:34 in poi: