Lazzari: "Questo anno mi ricorda la mia prima stagione in viola, a Firenze il morale conta tantissimo"

Il doppio ex di Fiorentina e Atalanta Andrea Lazzari ha parlato a Radio Bruno alla viglia della sfida tra viola e Dea, analizzando la situazione in casa gigliata.

Le parole di Lazzari

“Mi ricordo che alla Fiorentina, nei miei due anni, la prima stagione non andò benissimo. Il secondo anno invece andò molto meglio. E' questo il bello di Firenze, che l'umore e il morale fa tantissimo".

Basta una scintilla

“La partita in Champions ha rilanciato i nerazzurri, mentre i viola devono fare i conti con una sconfitta pesante. Ora serve che i viola si compattino, basta una piccola scintilla per migliorare la stagione”.