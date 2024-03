Ranieri non le manda a dire a Bonaventura: attimi di tensione tra i due giocatori della Fiorentina

Minuto 78 di Maccabi Haifa-Fiorentina, parziale di 3-3. Luca Ranieri non scarica un pallone a Giacomo Bonaventura rischiando di perderlo, poi si prende il fallo e il compagno da poco subentrato gli dice qualcosa. Ranieri si rialza e gli urla in faccia parole ben comprensibili dal labiale: “Stai zitto e gioca, sei entrato ora. Non mi rompere il c***o eh”.

Cose non belle… ma di campo

Una scena che non è passata inosservata tra i tifosi della Fiorentina che stavano guardando la partita in tv. Da evitare l'insinuazione di problemi di spogliatoio o simili, perché chi ha giocato a calcio sa benissimo che nella tensione di una partita certe cose possono capitare. Certo, i modi plateali utilizzati da Ranieri non sono stati bellissimi da vedere, a maggior ragione nei confronti di un veterano e un campione come Bonaventura. Ma siamo sicuri che i due si saranno chiariti subito, festeggiando insieme la vittoria dopo il triplice fischio.