Kean: "Eravamo un po' stanchi, per noi devono essere importanti tutte le partite. Ascoltiamo quello che ci dice l'allenatore"

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean è intervenuto a Sky Sport dopo la rocambolesca partita contro lo Jagiellonia: "Siamo arrivati con un po' di stanchezza ma dovevamo essere più lucidi. Dalle partite però bisogna sempre imparare e guardare avanti. Perché tutte queste rimonte subite? Prima di tutto si parte dalla testa. Dobbiamo migliorare sul giocare meglio il ritorno, per noi devono essere importanti tutte le partite. Nelle prossime miglioreremo".

Sul passaggio del turno

E alla domanda se il passaggio del turno può motivare ulteriormente la Fiorentina Kean risponde così: "Tutte le partite sono motivazioni per noi, ascoltiamo quello che ci dice il mister e l'importante è dare sempre il meglio".

Sul secondo gol

Kean risponde poi così siul secondo gol: "Fabbian mi ha detto che l'ha toccata però non lo so. L'importante però è aver segnato".