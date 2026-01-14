Venkstesham: "Abbiamo concordato l'approdo di Paratici alla Fiorentina. Voleva tornare in Italia, lo ringraziamo"

Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina: l'ha annunciato oggi il club viola con un comunicato ufficiale che fissa anche la data del suo arrivo, il 4 febbraio. Il club, dunque, ha raggiunto un'intesa con il Tottenham che lo ha liberato.

Il CEO del Tottenham saluta Paratici

A tal proposito, su Paratici è intervenuto proprio il CEO degli Spurs, Vinai Venkatesham, che ringrazia così il direttore: “Abbiamo concordato il ritorno di Fabio in Italia al termine della sessione di calciomercato di gennaio, in linea con il suo desiderio di tornare a casa. Ringraziamo Fabio per il suo contributo al club e gli auguriamo il meglio per il futuro”.

“Grazie a Fabio, forte il suo desiderio di tornare in Italia”

E aggiunge: “La nostra struttura manageriale è progettata per essere resiliente e pronta ai cambiamenti di personale; continuerà dunque a funzionare come di consueto”.